ОПЕК+ может еще больше сократить добычу нефти

По мнению аналитиков по энергетике, страны-производители нефти, входящие и не входящие в ОПЕК, могут еще больше сократить добычу. Влиятельный нефтяной альянс рассматривает последствия запрета на российский экспорт и возможного потолка цен на нефть из России.

По данным CNBC, ОПЕК+, группа 23 стран-экспортеров нефти возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, соберется в воскресенье, чтобы определить следующий этап производственной политики. Встреча состоится накануне вступления в силу потенциально разрушительных санкций в отношении российской нефти, на фоне слабеющего спроса со стороны Китая и растущих опасений по поводу рецессии.

Клаудио Галимберти, старший вице-президент и аналитик из консалтинговой компании Rystad, рассказал CNBC, что для картеля ”будет лучше придерживаться курса” и существующей производственной политики. ”Ходят слухи, что в последние дни ОПЕК+ рассматривает возможность сократить производство в связи со слабым спросом, особенно в Китае. Тем не менее общенациональный китайский спрос упал не настолько значительно”, - объясняет эксперт.

Участники энергетического рынка настороженно относятся к санкциям ЕС в отношении российского морского экспорта, которые вступят в силу 5 декабря, а перспектива введения потолка цен в отношении российской нефти со стороны стран G7 - еще одна причина неопределенности.

В июне европейский блок из 27 стран согласовал запрет на покупки российской морской нефти, начиная с 5 декабря. Беспокойство из-за того, что полный запрет на российский импорт может привести к небывалому росту цен, побудило страны G7 определить максимальную стоимость российской нефти. Формальное соглашение еще не достигнуто, хотя в четверг Reuters сообщил, что европейские правительства договорились о цене в $60 за баррель российской нефти, доставленной по морю. ”Еще один фактор, который ОПЕК предстоит учесть, это потолок цен, - говорит Галимберти. - Вопрос по-прежнему не решен, что усугубляет неопределенность”. В Москве предупреждали, что любая попытка ограничить стоимость российской нефти принесет больше вреда, чем приведет к решению проблемы.

Сплошная неопределенность

В начале октября члены ОПЕК+ договорились снизить добычу на два миллиона баррелей, начиная с ноября. Решение было принято, несмотря на призывы США добывать больше, чтобы снизить стоимость топлива и оказать поддержку глобальной экономике.

Энергетический альянс недавно намекнул, что готов еще больше сократить производство, чтобы поддержать нефтяные цены. Одновременно с этим The Wall Street Journal предположил, что по итогам встречи в воскресенье будет принято решение увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Ранее на это неделе Хелима Крофт из RBC Capital Markets сообщила, что нет никаких ожиданий по поводу увеличения производства со стороны ОПЕК+, а вероятность снижения добычи, напротив, велика.

”Вокруг сплошная неопределенность, - посетовала Крофт в эфире программы Squawk Box на CNBC. - Делегатам ОПЕК придётся учитывать и то, что происходит с Китаем, и то, что ожидает российское производство. Я думаю, что если Brent окажется на уровне $70-80 за баррель, однозначно ОПЕК будет и дальше сокращать добычу. Но вопрос в том, задумываются ли они о грядущем? Как по мне, они всё-таки рассчитывают на прибыль”.

В пятницу утром на Лондонской бирже фьючерсы международного нефтяного бенчмарка Brent торговались на 0,2% ниже на уровне в $ 87,78, что значительно дешевле июньских $ 123 за баррель. Фьючерсы американской WTI подешевели на 0,3% до $ 80,95 за баррель по сравнению с $122 полгода назад.

”Исключая возможность неприятного сюрприза во время онлайн-встречи делегатов ОПЕК+ в воскресенье, а также учитывая достижение здорового компромисса в отношении потолка цен для российской нефти до того, как европейские санкции вступят в силу в понедельник, хочется надеяться, что предел уже достигнут”, - говорит Тамас Варга, аналитик из брокерской компании PVM Oil Associates. По мнению Варги, стоимости нефти ниже $90 за баррель ”не приемлема”, поэтому ОПЕК и Россия, скорее всего, представят ответные меры в отношении тех, кто согласится на предложение стран G7. ”Нестабильность и нервозная обстановка будут преобладать на рынке, но в декабре должно быть лучше, чем в ноябре”, - добавил эксперт.

Высокая вероятность сокращения производства

Джефф Карри, глава отдела сырьевых товаров в Goldman Sachs считает, что министры ОПЕК будут обсуждать необходимость приспособления к дальнейшему ослаблению спроса со стороны Китая. ”Им приходится мириться с тем, что спрос в Китае слабый, цены его отражают, но будут ли они учитывать эту слабость, - задался вопросом Карри в интервью Стиву Сэджвику с CNBC во вторник. - Я думаю, что вероятность снижения добычи велика”.

Аналитики просчитывающей политические риски консалтинговой компании Eurasia Group считают, что низкие цены на нефть ”усиливают риск” новых сокращений со стороны ОПЕК+. ”В конце концов, решение будет зависеть от траектории нефтяных цен на момент встречи делегатов ОПЕК+ и от того, насколько перебои в поставках в связи с европейскими санкциями будут отражаться на рынках”, - написали аналитики компании во главе с Раадом Алкадири. Если фьючерсы Brent упадут ниже $80 за баррель в преддверии встречи, лидеры ОПЕК+ будут продвигать очередное снижение производства, чтобы обуздать цены и вернуть Brent к $90 за баррель, то есть к уровню, который ”выгоден для них”.