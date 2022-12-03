В Карачаево-Черкесии определили самый чистый населенный пункт

3 дек. 2:32

В Карачаево-Черкесии подвели итоги результаты конкурса на самый чистый населенный пункт региона, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Победителем стало Медногорское городское поселение. "Именно здесь жители с наибольшим трепетом и любовью относятся к месту, где живут, работают и воспитывают детей. Второе место присудили Важному, а третье - разделили Старо-Кувинск и Малый Зеленчук", - сказал он.

По словам главы региона, при отборе самых чистых населенных пунктов учитывались общее благоустройство, озеленение, состояние массовых мест отдыха, количество объектов размещения отходов и проведенных эколого-просветительских мероприятий, субботников и экорекламы.