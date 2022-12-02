Аэропорт Махачкалы расширит географию полетов

2 дек. 23:52

В наступающем 2023 году аэропорт столицы Дагестана планирует расширить географию полетов - в Тегеран, Баку, Бишкек, Алматы и Самарканд, - сообщила пресс-служба главы республики.

За 11 месяцев текущего года аэропорт Махачкалы обслужил рекордное за всю свою историю число пассажиров - около 2,5 млн человек, - рассказал генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Казань. Из международных направлений наибольшим спросом пользовались Стамбул, Дубай и Ташкент. В целом осуществлялись полеты по 29 направлениям, - передает "Интерфакс".

В ходе совещания. По его словам, в рамках сотрудничества с крупнейшим федеральным туроператором с июля текущего года в республике была запущена летняя чартерная программа, которой воспользовались более 2 тыс. туристов.

Председатель совета директоров компании FUN and SUN Тарас Демура рассказал о перспективах развития чартерной программы в регионе, отметив, что следующим летом воздушная гавань планирует увеличить количество чартерных рейсов. Он также отметил, что впервые в республике запускается новогодняя чартерная программа "Зимний Дагестан", более половины туров по которой уже проданы.