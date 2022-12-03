Акция "Сайгак" стартовала в Казахстане

3 дек. 4:28

В Казахстане стартовала республиканская акция "Сайгак", - сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов страны.

Акция нацелена выявить, предупредить и пресечь факты незаконной охоты на сайгаков, - отметили в ведомстве.

Природоохранная акция проводится дважды в год – в период гона сайги с 1 по 31 декабря, а также в период окота с 15 апреля по 15 мая, - подчеркнули в министерстве.

В акции участвуют мобильные группы, куда вошли порядка 224 инспекторов государственного коммунального предприятия "ПО "Охотзоопром", сотрудники территориальных подразделений комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, также правоохранительных органов.