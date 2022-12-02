В Ингушетии будут развивать строительство туркемпингов

2 дек. 23:20

Правительство РФ выделило Ингушетии средства на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на будущий 2023 год, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Ингушетия получила около 200 млн рублей. Республика участвует в нацпроекте с 2022 года, в текущем году регионом было получено чуть более 80 млн рублей, на эту субсидию в регионе создаются более 10 кемпингов и санитарных зон", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Как сообщил главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев, в текущем году регион прошел конкурсный отбор среди субъектов страны на получение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию общественных инициатив.

Власти республики расширяют свои возможности за счет строительства необходимой промышленной инфраструктуры, которая позволит постепенно уйти от статуса дотационной, - сообщил Калиматов.

"Привлекаем инвестиции, развиваем туристическую индустрию. Туризм для нас является приоритетным направлением для развития экономики. У нас есть для этого хороший потенциал и достаточный ресурс в нашем горном Джейрахском районе и не только. Нам есть чем заинтересовать жителей других российских регионов - средневековые архитектурные комплексы, исторические места и достопримечательности, обычаи, традиции, национальная кухня", - рассказал глава субъекта.