СМИ: американский сенатор оказывает покровительство Армении

2 дек. 23:01

Сенатор США Роберт Менендес, председатель комитета по иностранным делам, в ходе обсуждения кандидатуры Кристины Квин на пост посла в Армении, проходившего в комитете, фактически внушал дипломату, как ей нужно будет поддерживать интересы РА. Его слова приводят армянские СМИ.

Менендес заявил, что ни Агентство США по международному развитию (USAID), ни Госдепартамент "не предоставили гуманитарную помощь, необходимую для удовлетворения потребностей почти 100 тыс человек, перемещенных" в результате Второй Карабахской войны.

"В случае утверждения обязуетесь ли вы возглавить оценку этих потребностей? Это может быть какая-то конференция доноров", - предположил сенатор.

Напомним, в результате Первой Карабахской войны число беженцев и перемещенных лиц, изгнанных с родных мест армянскими оккупантами, в Азербайджане превысило миллион - об этом говорится, в частности, в резолюции Генассамблеи ООН от 1994 года. Этот факт Менендес не упомянул.

Кроме того, в отчете Госдепартамента Конгрессу США от 2008 года прямо указано, что "этнические армянские сепаратисты при поддержке Армении продолжали контролировать большую часть Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семь прилегающих азербайджанских территорий", то есть подтвержден факт оккупации территорий Азербайджана, что также прошло мимо внимания политика.

Ранее Роберт Менендес обвинил Украину в поставках фосфорных бомб, которые Азербайджан якобы использовал во время Второй Карабахской войны.