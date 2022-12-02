В Иране совершено покушение на замминистра промышленности

2 дек. 23:14

Неизвестные сегодня попытались убить заместителя министра промышленности и торговли Мехди Берадерана, сейчас иранский политик находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Сложно сказать, имеет ли теракт целью оказать давление на выстраивание тесных отношений между Россией и Ираном в промышленной и тесно связанной с нею военной сферой, - передает wargonzo.ru.

Однако, учитывая гибридный характер вооруженного противостояния Запада (НАТО) и Востока, которое сейчас разворачивается в зоне СВО, исключать подобного рода провокаций со стороны глобального противника не стоит, - отмечает интернет-ресурс.