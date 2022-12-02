До конца года в селах Ставрополья заработают около 40 ФАПов

2 дек. 22:29

До конца текущего 2022 года на Ставрополье введут в строй еще несколько десятков медицинских учреждений первичного звена здравоохранения, - сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

"Строящиеся объекты находятся в Шпаковском, Кировском, Предгорном, Нефтекумском, Кочубеевском, Андроповском, Минераловодском, Арзгирском, Петровском, Курском, Изобильненском, Степновском, Туркменском, Новоалександровском, Александровском, Красногвардейском округах", - рассказал представитель министерства, передает "Интерфакс".

Всего по "Программе модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае", рассчитанной на пять лет, планируется построить более 80 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, поликлиник и больниц. Общая сумма финансирования по программе за пять лет превысит 15 млрд рублей, - отметили в пресс-службе.