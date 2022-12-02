Шахматный турнир памяти Азиза Алиева пройдет в Махачкале

2 дек. 22:17

В Махачкале 8-9 декабря пройдет Международный турнир по шахматам среди детских команд, он посвящен памяти выдающегося советского государственного и политического деятеля Азиза Алиева.

В соревнованиях примут участие команды из Азербайджана, Калмыкии, Ставропольского края, Северной Осетии, Чечни и Астраханской области, а также четыре команды из Дагестана.

В программу турнира входит открытие шахматного клуба, получившего имя шестого президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Участники побывают на экскурсиях на бархане Сарыкум и в музеях Махачкалы, передает РИА "Дагестан".

Турнир посетят шестой президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, вице-президент ФИДЕ, президент Федерации шахмат Азербайджана Маир Мамедов.

Организаторы намерены сделать состязания регулярными и расширить географию участников: в 2023 году в них могут принять участие команды из Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Азиз Алиев - азербайджанский политический деятель, тесть общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Он занимал высокие посты в советском Азербайджане и Дагестане. Сыграл важнейшую роль в предотвращении депортации народов Дагестана, постигшей чеченцев, ингушей и другие кавказские народы.