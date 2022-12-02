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Глава Еврокомиссии прокомментировала потолок цен на российскую нефть

Глава Еврокомиссии прокомментировала потолок цен на российскую нефть

Потолок цен на поставляемую по морю нефть из России будет регулироваться через определенные промежутки времени, подтвердила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня ЕС, G7 и другие глобальные партнеры договорились установить потолок цен на поставляемую морем российскую нефть". - цитирует ее ТАСС.

По словам главы ЕК, в результате доходы России значительно уменьшатся, а мировые цены на энергоносители - стабилизируются, что поможет странам с формирующимся рынком.

Напомним, сегодня страны Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, завтра решение должен утвердить Совет ЕС.

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