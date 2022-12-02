Глава Еврокомиссии прокомментировала потолок цен на российскую нефть

2 дек. 21:53

Потолок цен на поставляемую по морю нефть из России будет регулироваться через определенные промежутки времени, подтвердила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня ЕС, G7 и другие глобальные партнеры договорились установить потолок цен на поставляемую морем российскую нефть". - цитирует ее ТАСС.

По словам главы ЕК, в результате доходы России значительно уменьшатся, а мировые цены на энергоносители - стабилизируются, что поможет странам с формирующимся рынком.

Напомним, сегодня страны Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, завтра решение должен утвердить Совет ЕС.