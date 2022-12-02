Тысячи жителей Тбилиси аварийно остались без газа

Крупная авария на газопроводе произошла в Тбилиси, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
Из-за нее газа нет у 5,7 тыс абонентов в спальном районе Самгори.
Его отключили в жилых домах, а также в школах, детсадах, отделении полиции, мужском монастыре имени Архангела Гаврила и в клинике "Аверси".
Специалисты рассчитывают снова подать газ завтра с 10:00 по 20:00, передает Sputnik Грузия.
Напомним, жители Тбилиси, как правило, отапливают квартиры индивидуальными газовыми системами отопления или обогревателями.