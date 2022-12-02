В казахстанских аптеках будут продавать не только лекарства

2 дек. 22:44

Министр здравоохранения Казахстана своим приказом утвердил Перечень товаров, не относящихся к лекарственным средствам и медицинским изделиям, разрешенных к оптовой и розничной реализации субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Так, в казахстанских аптеках, помимо лекарств и медизделий, можно будет продавать предметы санитарно-гигиенического назначения, предметы ухода за полостью рта, предметы ухода за больными, средства для реабилитации или восстановления нарушенных или утраченных функций организма больных и лиц с инвалидностью, средства и предметы ухода за детьми, в том числе новорожденными, продукты детского, диетического, лечебно-профилактического питания и БАДы, косметические средства для ухода за кожей и волосами, гигиеническую помаду, минеральную, лечебную, столовую, лечебно-столовую, питьевую воду дезинфицирующие средства, репелленты и инсектициды, а также предметы оптики, за исключением оптики, используемой для коррекции зрения, - передает "АиФ-Казахстан".

Приказ вводится в действие с 11 декабря 2022 года.