Власти Анапы подсчитали сумму собранного за год курортного сбора

2 дек. 21:48

В уходящем году туристы в кубанской Анапе заплатили в виде курортного сбора 95 млн рублей, эти деньги городские власти планируют направить на развитие городской инфраструктуры, - сообщает пресс-служба администрации города.

"По состоянию на 1 ноября сумма курортного сбора в Анапе составила 95 млн рублей, а всего с начала действия эксперимента - 201 млн рублей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Собранные деньги уйдут на вторую очередь реконструкции парка "Ореховая роща", модернизацию набережной "Паралия" в Витязево, создание арт-объекта в районе Ласточкиных гнезд, а также установку спортплощадок на всех общественных пляжах от Благовещенской до Утриша, - отмечается в сообщении.

Также предлагается проработать вопрос сохранения и отсыпки песчаных пляжей и провести проектно-изыскательные работы.

"Средства курортного сбора должны направляться на развитие доступной для всех инфраструктуры, которая функционирует круглогодично, чтобы ей могли пользоваться не только наши гости, но и, в первую очередь, жители", - заявил мэр города Василий Швец, цитирует его пресс-служба.