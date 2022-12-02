Белый дом объяснил заявление Байдена

2 дек. 21:29

Заявление президента США Джо Байдена о потенциальной возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не означает, что он "прямо сейчас" намерен начать диалог, - заявил сегодня представитель Белого дома Джон Кирби.

"Президент был очень последователен... он все время говорит то, что имеет в виду, и это не изменилось. Вы слышали его, он вчера все четко сказал, у него нет намерения говорить с Путиным прямо сейчас", - сказал Кирби, передает РИА Новости.

"Президент вовсе не демонстрировал, что сейчас время для переговоров, и он постоянно говорил, что лишь президент Украины Владимир Зеленский может определить, возможно ли и когда может вестись обсуждение урегулирования и какие для этого должны быть созданы условия, и как оно будет выглядеть", - сказал представитель администрации США.

Напомним, накануне по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним.