США недовольны турецкой операцией в Сирии

США недовольны турецкой военной операцией в районах Сирии, контролируемых курдами, поскольку недавние авиаудары, как полагают в Вашингтоне, угрожали нанести ущерб американским военнослужащим. Как сообщает Bloomberg, министр обороны США Ллойд Джеймс Остин занял жесткую позицию в отношении турецкой военной операции во время телефонного разговора со своим турецким коллегой.

По утверждению Пентагона, операция Турции может подорвать операцию союзных США курдских сил против "джихадистов" в Сирии. Во вторник американское военное ведомство сообщило о снижении числа совместных патрулей с курдами в Сирии после того, как сами курды ограничили собственные патрули. Анкара обвинила сирийских курдских боевиков в недавнем теракте в Стамбуле. Целью турецких авиаударов стали курдские базы в Ираке и северной Сирии.

В разговоре с Остином министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна не наносила удары по силам коалиции и гражданскому населению в ходе операции, которая была проведена в рамках самообороны. Турецкий министр выразил готовность сотрудничать в борьбе против ИГИЛ (запрещено в РФ) и других террористических организаций.

Турция считает курдских боевиков YPG, союзников США, основной угрозой, поскольку они связаны с сепаратисткой РПК, курдской группой, с которой Турция борется уже несколько десятилетий и которая признана террористической организацией США и ЕС.

РПК отрицает причастность к теракту в Стамбуле, хотя, по словам турецких властей, несколько подозреваемых, задержанных после взрыва в туристическом центре Стамбула, признали, что связаны с боевиками.

Телефонный разговор между министрами обороны Турции и США состоялся через несколько часов после того, как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Вашингтон за то, что он вооружает и обучает курдские силы в Сирии. ”Поддержка ряда наших союзников, в частности, Америки, оказываемая террористическим организациям в Сирии очевидна. Они должны прекратить оказывать им какую бы то ни было помощь, - заявил Чавушоглу на пресс-конференции во время министерской встречи НАТО, которая состоялась в Бухаресте в среду. - Мы намерены продолжать нашу борьбу против террористов, как в Ираке, так и в Сирии”.

Любая напряженность между Турцией и США по поводу Сирии усилит недоверие между членами альянса, которые еще не преодолели разногласий в связи с приобретением Турцией российских комплексов противоракетной обороны.