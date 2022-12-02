Мосгорсуд оставил в силе приговор сыну экс-премьера Дагестана

2 дек. 21:16

Московский городской суд оставил в силе приговор Муртузали Меджидову, осужденному к 13 годам колонии за убийство студентки МГИМО из Казахстана весной 2018 года, отклонив его жалобу на приговор Измайловского суда Москвы.

В июне текущего 2022 года присяжные заседатели единогласно признали сына бывшего премьер-министра Дагестана Мухтара Меджидова виновным в убийстве студентки Томирис Байсафы, на основании чего Измайловский районный суд Москвы приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, - передает "АиФ-Дагестан".

Суд установил, что 13 апреля 2018 года Муртазали, состоявший в близких отношениях с Томирис, вытолкнул ее из окна четвертого этажа здания МГИМО, где они учились. От полученных при падении травм девушка впала в кому и спустя три недели скончалась в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Изначально было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, которое дело хотели закрыть, - рассказывала в социальных сетях мать погибшей Жанна Ахметова. Она обратилась за помощью к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, после чего материалы дела передали из районного отдела в московское управление Следственного комитета России, а затем в центральный аппарат СКР, а в 2020 году дело переквалифицировали на статью "Убийство". По ходатайству Генпрокурора РФ дело было передано для рассмотрения в Измайловский суд столицы.