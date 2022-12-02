В Тбилиси построят государственную детскую онкологическую клинику

2 дек. 20:55

В столице Грузии будет построена детская онкологическая государственная клиника, а также расширены гемато-онкологические сервисы, - такое решение принял министр здравоохранения Зураб Азарашвили, - говорится в сообщении Минздрава страны.

В ведомстве создана рабочая группа, члены которой встретились со специалистами ведущих государственных клиник онкогематологического направления Тель-Авива, которые поделились с грузинскими коллегами своим опытом и рассказали о тех сервисах, которые есть в их больницах, - передает Sputnik Грузия.

Стороны также рассмотрели вопросы будущего двустороннего сотрудничества.

После Израиля члены рабочей группы ознакомятся с практикой работы немецких врачей.