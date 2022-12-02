Пустая машина въехала в остановку в Астане

2 дек. 20:51

Автомобиль врезался в остановку в центре Астаны, об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

ЧП случилось на улице Кунаева: 21-летний водитель вышел из "ВАЗ 2114", но не принял мер, чтобы не допустить самопроизвольное движение машины.

"В результате был допущен наезд на остановочную площадку", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что ДТП случилось в оживленном месте, в момент аварии на остановке никого не было. Сама конструкция серьезно повреждена.

На водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.610 КОАП (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения), он направлен в административный суд Астаны.