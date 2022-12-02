Махачкалинских строителей уличили в незаконном возведении жилых многоэтажек

2 дек. 20:31

В столице Дагестана широко практикуется строительство многоквартирных домов под видом апарт-отелей с привлечением денег граждан, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Выявлены многочисленные случаи бездействия уполномоченных должностных лиц при нарушении земельного законодательства по выявлению фактов самовольного строительства, исполнению решений судов о сносе самостроев и приостановлении строительных работ", - отметили в надзорном ведомстве, передает "АиФ-Дагестан".

Прокурор Дагестана Алексей Ежов потребовал от подчиненных принять дополнительные меры в отношении чиновников и граждан, нарушающиъ градостроительное законодательство.