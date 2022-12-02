МАГАТЭ ведет переговоры об организации встречи Гросси и Путина

2 дек. 20:09

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, участвующий в международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме, сегодня сообщил, что организация ведет переговоры по поводу организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я с нетерпением жду этой встречи. Я не знаю, когда именно, мы продолжаем переговоры. Конечно, мне нужно будет встретиться с ним снова", - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, 11 октября Гросси побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с Путиным. Гендиректор МАГАТЭ назвал контакты с российским лидером чрезвычайно важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе ЗАЭС.