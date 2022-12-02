ЧМ-2022: Южная Корея переиграла Португалию и вышла в 1/8 финала

2 дек. 20:05

На чемпионате мира по футболу закончились матчи в группе H.

Сборная Южная Кореи одержала волевую победу над командой Португалии (2:1). Счет уже на 5-й минуте открыли португальцы – отличился Рикарду Орта. На 27-й минуте корейцы восстановили статус-кво благодаря точному удару Ким Ен Гвона, а в компенсированное ко второму тайму время Хван Хи Чхан отправил второй мяч в сетку ворот португальской команды.

В параллельном матче сборная Уругвая со счетом 2:0 переиграла команду Ганы. Оба мяча на свой счет записал Джорджиан де Арраскаэта (26-я и 32-я минуты).

Таким образом, в 1/8 финала из группы H вышли сборные Португалии и Южной Кореи.