Азербайджанский дзюдоист стал вторым в мировом рейтинге

2 дек. 19:17

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила рейтинг дзюдоистов планеты, в котором произошли заметные изменения относительно представителей Азербайджана. Так, Хидаят Гейдаров (73 кг) поднялся с третьего на второе место в мире, имея в активе 6070 баллов. Лидер сборной Азербайджана сместил со второго места монгольского спортсмена Цогбаатара Ценд-Очира, на счету которого 5650 пунктов.

В этом же весе серебряный призер Олимпиады-2016 Рустам Оруджев с 2128 баллами сохранил за собой 15-ю строчку. Лидирует здесь неоднократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Лаша Шавдатуашвили (Грузия, 6527). Улучшил свои позиции в мировом рейтинге и Зелим Коцоев (100 кг), который поднялся с четвертого на третье место, победитель бакинского Большого шлема уступает только Микаэлю Коррелу (Нидерланды, 5217) и Хорхе Фонсеке (Португалия, 5080), - передает Sputnik Азербайджан.

Позиции остальных лидеров азербайджанского дзюдо остались неизменны: Балабей Агаев (60 кг, 7 место), Карамат Гусейнов (60 кг, 10 место), Орхан Сафаров (66 кг, 8 место), Саид Моллаеи (81 кг, 3 место), Мамедали Мехтиев (90 кг, 4 место), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг, 13 место).

Напомним, лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже среди дзюдоистов будут распределяться исходя из их положения в мировом рейтинге.