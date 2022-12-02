Канада расширила антииранские "черные" списки

2 дек. 18:59

Оттава внесла в санкционные списки по Ирану еще четыре человека и пять организаций, соответствующее заявление главы МИД Канады Мелани Жоли было распространено сегодня.

В нем говорится, что причина рестрикций - наблюдающиеся, по мнению Оттавы, в Иране нарушения прав человека.

"В связи с этим мы вводим санкции еще в отношении четырех иранских физических и пяти юридических лиц", - отметила Жоли.

В "черный" список вошли командующий силами специального назначения ИРИ Хасан Карами, информационное агентство Джаван и компания Safiran Airport Services, которая, по мнению властей Канады, причастна к поставкам иранских беспилотников в Россию.