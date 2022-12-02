Министр образования Турции рассказал, какими должны стать школы

2 дек. 18:47

Министерство образования и науки Грузии ставит целью поднять обучение в школах на такой уровень, чтобы детям для поступления в вузы не нужны были репетиторы, сообщил глава ведомства Михаил Чхенкели.

По его словам, многим детям репетиторы уже не нужны, и они занимаются дополнительно исключительно по желанию родителей.

Если же некоторым детям действительно нужны занятия вне школы, то, уверен Чхенкели, в этом виноваты их учебные заведения, где не могут дать качественное образование.

"Нашей целью является именно создание такой образовательной системы и повышения качества до такого уровня, когда репетитор уже не будет нужен. Я в своем выступлении не говорил, что в наших школах ситуация уже идеальная. Конечно нет. Но мы идем к этому", - цитирует министра Sputnik Грузия.