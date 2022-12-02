В Сунженском районе Ингушетии привели в порядок памятники героям войны

2 дек. 18:45

В двух населенных пунктах Сунженского района Ингушетии завершилось обновление монументов участникам Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В ходе реставрации четырех памятников, расположенных на территории ДК и православного кладбища в Нестеровском, а также рядом с православным кладбищем и в центральном парке в Троицком, проведены работы по отделке диким камнем, покраске, золочению, укладке тротуарной плитки, устройству ограждения и освещения", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Также установлены мемориальные знаки, обновлены плиты с именами погибших, появилась светодиодная ночная подсветка на солнечных батареях, ограждения и декоративные фонари.