"Восточный экспресс": возвращение легенды

"Восточный экспресс" (Orient Express) - один из старейших поездов мира, курсировавший между Парижем и Стамбулом и ставший символом подлинной роскоши. Его история началась в 1867-1868 годах, когда 23-летний бельгийский инженер Жорж Нагельмакерс совершил путешествие в США и, впечатленный разветвленной сетью железных дорог и комфортными пульмановскими вагонами, решил воплотить в жизнь свое видение поезда будущего.

В первой половине 1870-х годов Нагельмакерс основал Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL), главным акционером которой выступил бельгийский король Леопольд II. С 1884 года компания стала называться Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens. 4 октября 1883 года на Восточном вокзале Парижа состоялось торжественное официальное отправление "Восточного экспресса".

Так родился новый тип путешествий, овеянных тайнами и необычными историями

В каждой стране, которую проезжал экспресс, пассажиров ожидали блюда местных кухонь и фольклорные выступления, а в Румынии король Кароль I принял их в своей резиденции - замке Пелеш.

Меньше чем за десять лет Orient Express был признан самым быстрым и престижным в мире поездом класса люкс. Позже "Восточным экспрессом" стали называть все курсирующие по Европе поезда этого класса. Самыми популярными направлениями были Париж - Вена, Лондон - Венеция и даже Москва - Пекин. Однако классическим Orient Express оставался поезд Париж - Стамбул. В вагоне-ресторане заключались миллионные сделки и решались вопросы государственной важности.

В разные годы в "Восточном экспрессе" путешествовали император Франц-Иосиф, Елизавета II, Шарль де Голль, Агата Кристи и другие знаменитости

Во время Первой мировой войны маршруты "Восточного экспресса" были перерезаны фронтами, и движение прервалось. В 1920-х CIWL экспериментировала с поездами и маршрутами. В 1932 году были установлены стандарты, просуществовавшие до начала Второй мировой, которая разрушила волшебный мир "Восточного экспресса". После войны сильно поврежденные вагоны оказались разбросаны по всей Европе, и только в 1950 году поезд снова начал курсировать, но уже не как люксовый, а как стандартный. С начала 1970-х пассажиры стали чаще выбирать самолет, а в мае 1977 года экспресс по своему легендарному маршруту выехал в последний раз. Впоследствии поезд расформировали, а вагоны были проданы с аукциона.

С середины 1970-х годов туристические компании занимались восстановлением старых маршрутов, появилась масса поездов, созданных по образу и подобию Orient Express. В 1980-х некоторые предприниматели попытались возродить легенду. Так, американский бизнесмен Джеймс Шервуд управлял маршрутом между Лондоном и Венецией, а швейцарский туроператор Альберт Глатт запустил Nostalgie-Istanbul-Orient-Express, который курсировал из Цюриха в Стамбул, однако к 2009 году проект был закрыт.

Новый этап в истории знаменитого поезда начался в 2015 году, когда были обнаружены оригинальные вагоны "Восточного экспресса", и немного напоминает детектив

Исследователь промышленной истории Артур Меттеталь обратил внимание на припаркованный поезд в углу видеоролика на YouTube. Он узнал неповторимый темно-синий оттенок Orient Express и разглядел название польской железнодорожной станции Малашевичи на заднем плане. С помощью Google Maps Меттеталь уточнил местоположение на границе между Белоруссией и Польшей и через несколько месяцев вместе с командой нашел состав, который был в удивительно хорошем состоянии.

Переговоры с владельцем Nostalgie-Istanbul-Orient Express длились два года, в 2018 году он продал 13 пассажирских вагонов вместе с четырьмя дополнительными, доставленными из Германии и Швейцарии, новым хозяином стала Accor Orient Express group. Теперь поезд готовится к тому, чтобы вновь начать перевозить пассажиров. Первый рейс из Парижа запланирован на 2025 год. Владелец пока не называет конкретных маршрутов, но есть основания полагать, что новый Orient Express, как и его предшественник, будет курсировать между Парижем и Стамбулом и станет своеобразным мостом между эпохами.

Реконструкцией музейных вагонов занимается парижский архитектор Максим д'Анжак, который в начале своей карьеры создавал декорации для модного дома Hermes и производителя хрусталя Daum, а затем организовал собственное агентство.

В новом "Восточном экспрессе" будет 14 спальных вагонов, ресторан, бар и "салон впечатлений" для проведения различных представлений и мероприятий. Пассажирам предложат три варианта люксов, в том числе президентский, который займет целый вагон.