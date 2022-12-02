Дагестан за 10 месяцев смог больше чем на треть нарастить турпоток

2 дек. 18:28

Туристический поток в Дагестан в январе-октябре 2022 года составил свыше 1,42 млн человек - это на 38% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба главы республики.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал продолжать развитие транспортной инфраструктуры, а также работу над созданием благоприятной деловой среды в отрасли. Как отметил министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов, совместно с Агентством стратегических инициатив в республике разработаны четыре экскурсии и три региональных маршрута на производственные предприятия, - передает "Интерфакс".

В текущем году Минтуризма Дагестана запустило новую меру поддержки для муниципальных образований - предоставление субсидий на реализацию местных инициатив, направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях, что дает возможность муниципалитетам создать необходимую инфраструктуру и обеспечить безопасность на ключевых туристических направлениях.

Напомним, по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в следующем году республике предусмотрено выделение 532,8 млн рублей из федерального бюджета.