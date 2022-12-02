Гебрейесус: ВОЗ не справилась с пандемией COVID-19

2 дек. 18:11

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признал, что ее сотрудники надеялись, что чрезвычайная фаза пандемии COVID-19 близка к завершению, но этого не произошло.

"Мы не совсем можем сказать, что этап чрезвычайной ситуации в связи с этой пандемией теперь позади. Мы надеялись на это, но пока этого не произошло... Все еще существуют условия, способствующие появлению новых вариантов, которые могут быть важным фактором смертности", - сказал глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Ранее глава ВОЗ заявлял, что смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90% и что конец пандемии COVID-19 близок.