Названы сроки запуска биржевых торгов углем в России

2 дек. 18:03

Торги углем на бирже впервые пройдут в январе-феврале 2023 года, такое сообщение распространила Федеральная антимонопольная служба России.

Решение было принято сегодня на первом заседании Биржевого комитета по углю ведомства.

"ФАС России в качестве эксперимента предлагает проводить торги один раз в неделю. После получения первых результатов регулярность продаж может быть пересмотрена", - уточнили в службе.

В ведомстве добавили, что в данный момент ведется техническая подготовка всех участников. До нового года им необходимо пройти регистрацию и сертификацию на бирже.