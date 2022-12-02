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Названы сроки запуска биржевых торгов углем в России

Названы сроки запуска биржевых торгов углем в России

Торги углем на бирже впервые пройдут в январе-феврале 2023 года, такое сообщение распространила Федеральная антимонопольная служба России.

Решение было принято сегодня на первом заседании Биржевого комитета по углю ведомства.

"ФАС России в качестве эксперимента предлагает проводить торги один раз в неделю. После получения первых результатов регулярность продаж может быть пересмотрена", - уточнили в службе.

В ведомстве добавили, что в данный момент ведется техническая подготовка всех участников. До нового года им необходимо пройти регистрацию и сертификацию на бирже.

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