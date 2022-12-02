Россельхознадзор дал "зеленый свет" молдавским фруктам и овощам

2 дек. 17:47

С сегодняшнего дня, 2 декабря, Россельхознадзор возобновляет поставки плодоовощной продукции еще с 20 предприятий Молдовы.

Такое решение было принято по итогам встречи с представителями партии "Шор", прошедшей накануне, - сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

"Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова с 2 декабря разрешает отгрузку указанных грузов с еще 20 предприятий", - говорится в сообщении.

Ограничения сняты в том числе с TTTrading Com OOO, Viva Igna ООО и Eurofruct grup после того как был проведен анализ поступающей на территорию России продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения. Напомним, временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдовы были введены 15 августа из-за систематических выявлений карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах.