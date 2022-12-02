Уголовное наказание для колдунов-мошенников хотят ввести в Госдуме

2 дек. 17:46

Глава комитета Государственной думы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) собирается готовить законопроект об уголовной ответственности, которой будут подлежать колдуны и целители - мошенники.

"Да, буду (готовить законопроект)", - сообщила она РИА Новости.

По словам депутата, россияне все еще верят магам и волшебникам из числа мошенников, которых можно встретить на некоторых телеканалах.

Прежде всего, уверена Останина, надо принять закон о психологической деятельности, чтобы люди могли обратиться за помощью к специалисту, а затем - ужесточать наказание за мошенничество.

"У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания - то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, но и наносят непоправимый ущерб здоровью", - пояснила парламентарий.

Напомним, по закону "Об охране здоровья" заниматься народной медициной можно после получения разрешения от органа исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья, при этом народной медициной не считается "оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов".