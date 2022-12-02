Первый центр обучения детей с ОВЗ открылся в Карачаево-Черкесии

2 дек. 17:32

Центр обучения детей с ограниченными возможностями здоровья заработал в Черкесске, рассказали в пресс-службе главы Карачаево-Черкесии.

В нем на базе школы-интерната будут учиться дети в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития: обеспечены комфортные условия для получения образования по адаптированным образовательным программам детьми с ОВЗ, в том числе с расстройствами аутистического спектра.

В центре есть все необходимые условия обучения для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, предоставляется логопедическая и дефектологическая помощь.

Классы снабжены современным оборудованием и техсредствами, есть кабинеты домоводства, в том числе швейная и столярная мастерские.

Для детей предусмотрено горячее питание в столовой на 150 мест.

Центр заработал в рамках Года людей с ограниченными возможностями здоровья, объявленного в КЧР в 2022 году главой региона Рашидом Темрезовым. Это первый такой центр в республике.