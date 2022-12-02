Часть федеральной трассы "Дон" в Ростовской закроется на ремонт

2 дек. 17:32

Дорожные власти Дона на две недели перекроют движение по транспортной развязке федеральной трассы М-4 "Дон" -за ремонтных работ, - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.

"На автодороге М-4 "Дон"перекроют движение для транспортных средств с 5 декабря по 19 декабря 2022 года, будет закрыто движение по транспортной развязке автодороги при движении из Новочеркасска в направлении Ростова-на-Дону, а также при повороте из Москвы в сторону Новочеркасска", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Объехать это место можно будет через выезд из Новочеркасска в северном направлении, поворот в сторону аэропорта "Платов" и разворот на развязке грузового почтового терминала, отмечается в сообщении.