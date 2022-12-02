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Грузинские силовики проверят, был ли отравлен Саакашвили

Грузинские силовики проверят, был ли отравлен Саакашвили

Специалисты Специальной следственной службы Грузии взяли образцы для химико-токсикологической экспертизы осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, рассказал следователь Васил Какашвили.

"Мы взяли образцы, господин Михаил Саакашвили дал согласие, и затем мы проведем следственные и процессуальные действия по этому делу", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, руководитель центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани ранее сообщила о тяжелых металлах, найденных в организме Саакашвили в результате токсикологической экспертизы. Сам политик охарактеризовал заявления о его возможном отравлении как спекуляции.

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