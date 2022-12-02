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В Ставропольском крае разработают программу подготовки кадров для промышленной отрасли

В Ставропольском крае разработают программу подготовки кадров для промышленной отрасли

В Ставропольском крае разработают кадровую программу для промышленности. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"По поручению губернатора возможности разработки программ целевого обучения специалистов для промышленных предприятий Ставрополья будут проработаны краевым правительством и представителями производств", - сказано в заявлении.

Вопрос обеспеченности кадрами обсуждался во время рабочей встречи главы Ставрополья с руководителями краевых предприятий, передает ТАСС.

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