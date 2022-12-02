В МИД сообщили, что безвизовых направлений для россиян станет больше

2 дек. 16:34

Россия работает над отменой виз с рядом стран, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Что касается безвизового режима, то у нас устанавливаются двусторонние соглашения. Таких соглашений много, эта работа продолжается. У нас очень много стран, с которыми прорабатываются безвизовые соглашения. Когда мы подпишем, мы объявим", - рассказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил кабмину совместно с рядом других профильных ведомств подготовить предложения по отмене виз для иностранцев, приезжающих в Россию с туристическими, образовательными, деловыми целями.