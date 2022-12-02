В правящей партии Грузии отреагировали на заявление посла Чехии

2 дек. 15:58

В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали посла Чехии за слова, сказанные им в интервью грузинскому онлайн-изданию Netgazeti.

В нем Петр Микиска заявил, что в 2022 году экспорт ческой продукции в Грузию вырос почти в два раз, и что часть этой продукции попадает в Россию в обход санкций.

"Посол берет на себя очень большую ответственность, а также на то государство, которое он представляет. Честно говоря, я думал, что это будет интерпретацией и чем-то другим, поскольку это не такой уж корректный поступок", - заявил депутат Михаил Сарджвеладзе.

Он подчеркнул, что для того, чтобы предъявлять подобные обвинения, должны быть и серьезные аргументы, передает "Sputnik Грузия".