Первый после пандемии рейс из Омана вылетел в Москву

2 дек. 16:21

Вечером в Москве приземлится первый после пандемии рейс из Маската, столицы Омана.

Авиакомпания Oman Air будет выполнять прямые рейсы в Шереметьево трижды в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. С 26 декабря будет добавлен рейс по понедельникам.

Обслуживать маршрут будут лайнеры A330-300 на 230 пассажиров.

"Минимальная стоимость перелета Москва-Маскат-Москва на момент открытия продаж в ноябре была около 40 тыс рублей туда-обратно, но спрос оказался настолько велик, что квота была очень быстро раскуплена", - рассказал глава представительства Oman Air в России Александр Королев, пишет РИА Новости.

В настоящее время билет можно приобрести за 60 тыс рублей, но на новогодние даты таких тарифов уже нет. "Билеты покупаются хорошо. За две недели мы наполовину заполнили все наши вылеты до конца января», - отметил он.

Королев пояснил, что через Маскат россияне летят в Таиланд, на Шри-Ланку, на Занзибар.

Также предлагаются путевки в Оман, однако у туркомпаний пока нет блоков мест, что сказывается на цене туров.