В Баку прибыла делегация Американского еврейского комитета

2 дек. 16:02

Состоялась встреча председателя азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с директором Американского еврейского комитета (AJC) по России и Евразии Сэмюэлем Клигером, а также главой "Культурного центра кавказских евреев" Яковом Абрамовым и проживающим в Нью-Йорке бизнесменом Микаилом Давыдовым.

Азербайджан придает особое значение дружбе и сотрудничеству с Израилем, деятельности еврейской общины, проживающей в разных странах мира, в том числе в США, сказал на встрече Фуад Мурадов. Он рассказал о проектах, реализуемых Госкомитетом по работе с диаспорой в этом направлении, в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сэмюэль Клигер выразил удовлетворение сотрудничеством с Госкомитетом и отметил, что победа Азербайджана во Второй карабахской войне, а также указ Ильхама Алиева об обеспечении деятельности посольства республике в Израиле было воспринято с радостью.

Стороны обсудили вопрос реализации экологического проекта на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Инициатива была высоко оценена участвовавшим во встрече депутатом Милли Меджлиса, руководитель группы межпарламентской дружбы Азербайджан-Израиль Анатолием Рафаиловвым.

Также на встрече состоялся обмен мнениями о совместной деятельности азербайджанской диаспоры и Американского еврейского комитета и перспективах дальнейшего сотрудничества.