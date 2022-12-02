Алишер Усманов назван меценатом года в России

2 дек. 15:53

Российский предприниматель, основатель Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Алишер Усманов признан меценатом года по итогам Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russia Creative Awards, сообщает пресс-служба фонда.

Помимо Усманова в шорт-листе номинации "Меценат года" оказались Владимир Потанин ("Благотворительный фонд Владимира Потанина"), Елена и Геннадий Тимченко ("Фонд Тимченко"), Леонид Михельсон (фонд "V–A–C") и Дмитрий Пумпянский (промышленный холдинг "Группа Синара").

Отмечается, что имена лауреатов премии в 11 номинациях были объявлены в Концертном зале "Зарядье".