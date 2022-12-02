ЮНЕСКО включил "зорхану" и чайную культуру Азербайджана в список нематериального культурного наследия человечества

2 дек. 15:33

Номинация "Пехлеванство, традиционные игры "зорхана" и виды спорта", выдвинутая Азербайджаном, вошла Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщается на сайте организации.

Решение о включении номинации было принято на 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия, которая прошла в марокканском Рабате.

Также в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества вошла "Культура чая: происхождение, гостеприимство и символ социального взаимодействия", подготовленная совместно делегациями Азербайджана и Турции.