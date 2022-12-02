Москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении

2 дек. 15:10

В Москве в воскресенье и понедельник могут быть обновлены рекорды высокого атмосферного давления, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В минувшие выходные столичный регион взобрался на "барическую гору" и до понедельника останется в зоне аномально высокого атмосферного давления. Давление уже достигало значения 768,7 мм ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы, отметил синоптик.

"В ближайшие дни погодой в регионе продолжит управлять антициклон, а это значит, что атмосфера будет сильнее, чем обычно, давить на москвичей, и только начиная со среды столбики барометров поползут вниз", - сообщил он в своем Telegram-канале.

В ближайшие дни атмосферное давление в Москве будет колебаться в пределах 768-766 мм ртутного столба. "В воскресенье и понедельник в столице возможно обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления", - подчеркнул Леус.

Антициклон и высокое атмосферное давление дают ухудшение качества столичного воздуха. "А улучшится качество воздуха лишь во второй половине новой недели, когда североатлантический циклон разрушит инверсию, усилит ветер и очистит воздух снегопадами", - рассказал специалист.