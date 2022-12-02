Гергиев признан "Человеком года в креативных индустриях"

2 дек. 15:13

Художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев стал обладателем премии "Человек года в креативных индустриях", сообщает пресс-служба Russian Creative Awards-2022.

Маэстро получил почетное звание за достижения и личный вклад в развитие креативного сектора.

В 2018 году Гергиев вошел в Совете при президенте РФ по культуре и искусству. Также он руководит оргкомитетом международного конкурса имени Петра Чайковского, помогает начинающим музыкантам выйти на общероссийский и мировой уровень.