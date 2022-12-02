Путин и Шольц обсудили зерновую сделку и расследование взрывов на "Северных потоках"

2 дек. 14:44

В пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Пресс-служба Кремля уточняет, что инициатором разговора выступила германская сторона. В предыдущий раз Путин и Шольц общались по телефону 13 сентября.

"Затронуты вопросы реализации стамбульских пакетных договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России", - информирует Кремль.

В ходе беседы была акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения зерновой сделки, что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок.

Обсуждая вопрос расследования терактов на "Северных потоках" была отмечена важность прозрачности расследования. Российский лидер отметил, что обстоятельства террористического акта против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", "нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур".

Кроме того, "обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных", сообщает Кремль. "Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины, приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров", - говорится в сообщении.

"Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий", - отмечает пресс-служба Кремля.