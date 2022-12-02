В Турции заявили, что продолжат поддерживать Азербайджан

2 дек. 14:38

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о продолжении поддержки Азербайджана.

Он отметил, что Турция является сильным, безопасным и эффективным союзником.

"Турция всегда вместе со своими азербайджанскими братьями. Мы поддержали правое дело Азербайджана и продолжаем эту поддержку", - сказал глава Минобороны.

Акар подчеркнул, что проделанная работа "касается не только 85 млн человек, но и миллиардов людей". У всех в Центральной Азии есть ожидания от Турции. Поэтому мы должны ответственно продолжать наши усилия", - сказал министр.