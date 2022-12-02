Партия Пашиняна не дала блоку Кочаряна принять антиазербайджанское заявление 

Националистическому блоку "Армения", созданному одним из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Робертом Кочаряном, не удалось сегодня провести через парламент проект ответного заявления в адрес Милли Меджлиса Азербайджана. Его заблокировала правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна.



Причиной блокировки заявления стала неприемлемость формулировок. Документ не приводится полностью, но известно, что депутаты "Гражданского договора" потребовали исключить из него все названия сепаратистского проекта Еревана в Карабахе, предложив вместо этого говорить о карабахских армянах, а также упоминание о праве наций на самоопределение и осуждение "Шушинской декларации" Азербайджана и Турции.



Как пишет Спутник-Армения, оппозиционный блок "Армения" единогласно проголосовал за свой проект заявления в адрес Милли Меджлиса, но это дало ему всего 29 голосов в 107-местном парламенте, а правящая партия, обладающая 71 мандатом, попросту воздержалась от голосования, тем самым не позволив документу с неприемлемыми формулировками пройти дальше.



Без деталей сообщается, что текст заявления парламентарии обсуждали в течение трех часов, параллельно бурно побеседовав об армяно-азербайджанском урегулировании и внешней политике Армении.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, это событие необязательно может быть связано с настроем армянских властей на урегулирование отношений с Азербайджаном. "При всей красноречивости ситуации она могла быть вызвана обычным политическим противостоянием между правящей партией и оппозицией. "Гражданский договор" никак не мог позволить оппозиционерам, тем более таким жестким свои противникам, как блок "Армения", провести их инициативу об ответе Милли Меджлису. Ведь иначе получилось бы, что парламентское большинство как бы отдает соперникам право вести какой бы то ни было диалог с азербайджанской стороной. Такого "Гражданский договор", конечно, допустить не мог", - сказал он.



"Тем не менее весьма примечательно то, за какие формулировки зацепились депутаты правящей партии, чтобы заблокировать проект заявления кочаряновцев. Они ведь могли просто его проигнорировать, не вступая в полемику, но вместо этого велели убрать из документа именно те выражения, которые резко неприемлемы для армяно-азербайджанского урегулирования. Не вполне ясно, является ли самим по себе политическим заявлением этот отказ от упоминаний сепаратистского проекта в Карабахе вместе с требованием говорить только об армянском населении Карабахского экономического района Азербайджана. В этом можно усмотреть позитивное послание в адрес Баку, но с той же вероятностью это может оказаться и обманный маневр", - обратил внимание Андрей Петров.



"Ведь непринятый неприемлемый документ – это совсем не то же самое, что принятый приемлемый документ. Отказ от политической провокации националистов из "Армении" ни к чему "Гражданский договор" не обязывает. Завтра люди Никола Пашиняна, даже не прибегая к антиазербайджанским формулировкам, легко могут принять предельно провокационное заявление, которое станет дополнительно тормозить армяно-азербайджанское урегулирование. Поэтому ситуация весьма амбивалентная, и ее оценка больше зависит от позиции наблюдателя – является ли он скорее оптимистом или скорее оптимистом. Возможно, это такой специфический способ режима Никола Пашиняна послать Баку позитивное послание, не посылая никакого послания де-юре", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".