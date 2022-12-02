Туркменская вышивка включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО

2 дек. 14:12

На 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, проходящей в столице Марокко, было принято решение включить искусство туркменской вышивки в список объектов нематериального культурного наследия.

"1 декабря 2022 года на основе широкого консенсуса вышеуказанный комитет единогласно принял решение о включении номинации "Искусство туркменской вышивки" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", - сообщает МИД Туркменистана.

Номинация была инициирована Туркменистаном в соавторстве с Ираном в марте 2021 года.

Туркменская вышивка используется в национальной одежде людей всех полов и возрастов в Туркменистане и Иране. В вышивке используются шелковые нити, которые переплетаются в три слоя, скручиваются в единую нить, а потом распрямляются большой иглой, отчего вышивка обретает блеск.

Также в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включена многонациональная номинация "Шелководство и традиции производства шелка в ткачестве", ее соавторами выступили Иран, Азербайджан, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Также в ЮНЕСКО единогласно одобрили многонациональную номинацию "Традиции пересказа анекдотов Ходжи Насреддина" (Азербайджан, Узбекистан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан).