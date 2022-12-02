Китай обвинил США в разграблении Сирии

2 дек. 14:13

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон грабит Сирию и постоянно нарушает международное право, которое он якобы стремиться защитить.

"Согласно официальной статистике сирийской стороны, в период с 2011 года по первую половину этого года незаконная добыча полезных ископаемых американскими военными нанесла ущерб Сирии на сотни миллиардов долларов. Размещение американских войск США в Сирии незаконно, хищение нефти и отъем зерна в Сирии незаконно, нанесение ракетных ударов по Сирии незаконно", - цитирует его РИА Новости.

Также дипломат подчеркнул, что США, "регулярно нарушающие международное право и международные правила, теперь постоянно выставляют напоказ свое стремление защищать мировой порядок, основанный на правилах". "Так называемые правила США - не что иное, как оправдание и прикрытие для обслуживания их собственных интересов и сохранения гегемонии", - добавил он.