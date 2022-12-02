Нацбанк Кыргызстана сообщил об отказе нескольких банков работать с картами "Мир"

2 дек. 13:45

Несколько банков Кыргызстана прекратили обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций, об этом в пятницу заявил замглавы Национального банка республики Кайып Куленбеков.

"Около десяти банков отказались обслуживать карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций", - сказал он на заседании парламентской фракции "Ишеним".

Куленбеков подчеркнул, что Нацбанк в этом вопросе не вмешивался в работу банков и не давал никаких рекомендаций.

Уже половина банков в республике не принимают карты «Мир», среди них "Капитал-Банк", "Демир-Банк", Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк", а также госбанк "Айыл-банк".