2 дек. 13:39

ЗАГ: Сноуден стал гражданином России

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил российский паспорт, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"Эдвард получил вчера паспорт гражданина РФ и принял в соответствии с законом присягу", - приводит его слова "Интерфакс".

Кучерена отметил, что Сноуден выразит благодарность России за получение гражданства. "Ну и самое главное - по Конституции России впредь его нельзя выдавать иностранному государству", - добавил он.

Адвокат подчеркнул, что жена Сноудена также собирается получить российское гражданство. По его словам, сейчас сторона собирает необходимые документы для подачи заявления. "Думаю, что процесс сильно не затянется", - заключил Кучерена.